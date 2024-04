OJ Simpson, dove vedere la serie che ha raccontato il processo del secolo?

La notizia della morte di O.J. Simpson ha riacceso l'attenzione mediatica su una questione che, di fatto, non aveva mai smesso di far discutere il mondo intero: il processo all'ex-star del football americano con l'accusa di aver assassinato la sua ex-moglie ha fatto storia, ispirando anche un'apprezzatissima serie TV.

Stiamo parlando di American Crime Story: The People v O.J. Simpson, prima stagione della fortunata serie antologica di Ryan Murphy che ci ha raccontato anche casi come quello dell'omicidio di Gianni Versace: lo show riscostruisce dall'inizio alla fine le vicende dello storico processo, approfondendone retroscena e protagonisti.

Ma dove vedere in Italia American Crime Story: The People v O.J. Simpson? Nulla di più facile: nel nostro Paese la serie sul processo del secolo è presente nel catalogo Disney+, per cui vi basterà disporre di un abbonamento alla nota piattaforma streaming per godervi i 10 episodi dello show in cui il celebre imputato è interpretato da Cuba Gooding Jr.

Il cast, comunque, è di tutto rispetto: da John Travolta a David Schwimmer, passando per Sarah Paulson e Sterling K. Brown, Ryan Murphy non ha certo puntato al risparmio per raccontare una delle vicende legali più controverse della storia degli USA. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di American Crime Story: The People v O.J. Simpson.

