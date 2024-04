Oldboy diventerà una serie tv: Park Chan-Wook prepara una vendetta a episodi

Dobbiamo correre ad aggiornare la nostra lista dei prossimi progetti del regista Park Chan-wook, perché in queste ore l'autore sud-coreano ha annunciato una partnership con Lionsgate Television per realizzare la serie tv remake di Oldboy, uno dei suoi film più famosi.

Il progetto sarà un adattamento in lingua inglese della famosa storia di vendetta originale, vagamente basata su una magna con lo stesso nome. "La Lionsgate Television condivide la mia visione creativa per l'adattamento di Oldboy nel mondo della televisione", ha affermato l'autore. “Non vedo l’ora di lavorare con uno studio il cui marchio è sinonimo di narrazione audace, originale e rischiosa”.

Oltre ad essere famoso per i suoi acclamati film come The Handmaiden e Decision to Leave, Park Chan-wook ha un lungo passato nella televisione avendo già firmato la mini-serie tv The Little Drummer Girl con Florence Pugh e Michael Shannon e avendo prodotto e co-diretto la nuova serie limitata della HBO Il Simpatizzante con Robert Downey Jr., in arrivo in Italia tramite Sky e NOW. “Park è uno dei narratori più visionari della nostra generazione e siamo entusiasti di collaborare con lui per portare il suo capolavoro cinematografico sullo schermo televisivo”, ha aggiunto Scott Herbst, EVP e Responsabile dello sviluppo degli script, Lionsgate Television. “Questo adattamento in serie di Oldboy presenterà la pura potenza emotiva, le iconiche scene di combattimento e lo stile viscerale che hanno reso il film un classico”.

Oldboy, che Park ha diretto e co-sceneggiato, segue la storia di un uomo che viene tenuto in prigione per 15 anni senza sapere perché o da chi sia stato imprigionato e, una volta rilasciato, deve trovare il suo rapitore entro cinque giorni. Il film fa parte della famosa Trilogia della Vendetta, che include Sympathy for Mr. Vengeance e Lady Vengeance, ed è stato precedentemente adattato in un film remake in lingua inglese del 2013 diretto da Spike Lee e interpretato da Josh Brolin.

