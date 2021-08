Olimpiadi Tokyo 2020: il campione olimpico Tom Daley fa l'uncinetto in tribuna

E' diventato subito virale il filmato di Tom Daley, campione olimpico nel sincro maschile di tuffi, che durante la finale femminile di tutti è stato scorto dalle telecamere mentre faceva l'uncinetto in tribuna. L'atleta infatti non ha mai fatto mistero della sua passione, che sfrutta per stemperare la tensione prima di gare così importanti.

Attraverso il proprio account ufficiale Instagram, il Campione Olimpico ha mostrato il frutto del suo lavoro ad uncinetto: il giovane infatti ha preparato un contenitore in cui conservare la medaglia d'oro. Come si può vedere dal filmato presente in calce, pubblicato dallo stesso Daley sull'account Instagram "Made With Love By Tom Daley", da una parte c'è la bandiera del Regno Unito e dall'altra quella del Giappone, un chiaro riferimento alla nazione dove si stanno svolgendo i giochi olimpici.

Sullo stesso account Instagram di Daley si possono ammirare le altre sue creazioni: si va dalle magliette a cuscini, passando per l'abbigliamento per gli animali domestici e per bambini.

Le immagini di Tom Daley che faceva l'uncinetto durante la finale hanno rapidamente fatto il giro del web e sono state accolte con grande simpatia da parte di fan o non, da sempre appassionati a questi episodi che rientrano a pieno nello spirito olimpico che fa da contorno alle gare.