Oliver Jackson Cohen: 'Sarò per sempre un Ryan Gosling dei poveri, e mi sta bene'

Chi ha avuto modo di essere uno degli abbonati a Netflix negli ultimi anni, avrà sicuramente visto almeno una puntata di The Haunting of Hill House, show che vede tra i suoi protagonisti anche Oliver Jackson Cohen, il quale è stato in grado di restituire una interpretazione che ha lasciato il segno.

Ecco quindi che non ci stupisce come le qualità attoriali della star britannica siano state sfruttate ampiamente anche in altre produzioni.

In particolare ad ora quest'ultimo è considerato uno dei cattivi più carismatici di Hollywood, grazie alla sua interpretazione nel film The Invisible Man, in cui interpreta l'ex fidanzato di Elizabeth Moss.

Di recente l'attore è stato intervistato in occasione dell'uscita del suo nuovo lungometraggio, Hollyoaks, che lo stesso Oliver Jackson Cohen ha definito "semplice", ma ci ha anche tenuto a chiarire quale sia l'intento del regista in merito: dimostrare come anche nel Regno Unito, e con budget ridotti, si possono realizzare produzioni che tengono testa a quelle americane.

Proprio in merito alla questione è stato evidenziato come il personaggio interpretato dall'attore presenti delle similitudini con alcuni pessimi individui interpretati da Ryan Gosling, come quello visto in Blade Runner: 2049.

"Credo che sarò per sempre il Ryan Gosling dei poveri, e mi sta bene così", ha detto, scherzando, l'interprete.

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di Drive.