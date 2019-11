Oliver Queen accetta il suo destino nel promo del midseason finale di Arrow

L'ultima missione di Oliver Queen prima dell'arrivo della Crisi lo riporterà sull'isola Lian Yu, dove arriverà ad accettare il proprio destino, come mostrato nel promo del midseason finale, Purgatory, pubblicato da The CW.

"Ho combattuto il mio destino a lungo", afferma il personaggio interpretato da Stephen Amell nel filmato che trovate in cima all'articolo, "ma non posso cambiarlo. Salverò il multiverso, in modo che i miei figli possano avere un mondo in cui vivere".



Oliver sembra dunque riferirsi al fatto che il suo sacrificio sarà necessario nel corso del crossover Crisi Sulle Terre Infinite, dove lui e gli altri supereroi DC dovranno sventare la minaccia dell'Anti Monitor (LaMonica Garrett).



Nell'accettare il suo destino, Oliver mostra tutta la sua forza, ma prima c'è un'altra pratica da sbrigare, come leggiamo nella sinossi ufficiale: "La missione di Oliver lo porta a Lian Yu, dove prova a ignorare le ripercussioni della Crisi incombente finché non riceve l'aiuto di un amico di lunga data. Nel frattempo un Team Arrow al completo affronta un avversario già conosciuto". L'episodio è stato scritto da Rebecca Bellotto e Rebecca Rosenberg. Alla regia, invece, c'è James Bamford.



Purgatory andrà in onda il 3 dicembre su The CW, subito dopo il midseason finale di The Flash. Grazie alle prime immagini, però, abbiamo già potuto vedere il Team Arrow sull'isola Lian Yu.