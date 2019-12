Oliver Queen assume una nuova identità in Crisi sulle Terre Infinite

Mentre i fan dei fumetti DC si divertono a cercare tutti gli easter egg presenti in Crisi sulle Terre Infinite, continua la lotta dei protagonisti dell'Arrowverse contro l'Anti-Monitor, e sarà proprio a causa sua che Oliver Queen sarà costretto a cambiare la sua identità.

Nella scorsa puntata infatti John Constantine, Mia e Diggle si sono recati in Purgatorio per cercare di recuperare l'anima del personaggio interpretato da Stephen Amell. Una volta arrivati hanno scoperto che Jim Corrigan, conosciuto ai più con il nome Spectre, ha ceduto i suoi poteri ad Oliver, in quanto è solo grazie alla sua nuova identità di Spettro che sarà in grado di sconfiggere l'Anti-Monitor.

La notizia ha sorpreso molto i tre supereroi incaricati di salvarlo, che sono dovuti tornare indietro senza Oliver, a causa dei poteri che ha appena acquisito che non gli permettono di abbandonare il Purgatorio.

Anche i fan sono rimasti stupiti da questi eventi, in quanto nei giorni scorsi tutto il cast e gli showrunner del crossover avevano confermato la morte di Oliver Queen, tanto che la sua identità di Freccia Verde era stata ereditata dalla figlia Mia. Per scoprire come si concluderà la vicenda dovremo aspettare il prossimo gennaio, per la presenza della pausa invernale, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione delle prime 4 puntate di Crisi sulle Terre Infinite.