Oliver Queen letteralmente in Crisi... Sulle Terre Infinite

Come abbiamo potuto dalle varie foto dal set che stanno uscendo in questi giorni, le riprese del mega-crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite sono finalmente iniziate. Peccato che non sembri essere una cosa positiva per Oliver Queen...

Un Superman, un altro Superman e una Lois, due Superman e un'altra Lois... No, non stiamo dando i numeri (anche se può sembrare).

Le ultime foto e immagini dall'Arrowverse stanno regalando davvero tante gioie a noi fan, e l'attesa per Crisi sulle Terre Infinite cresce sempre più.

Ma se c'è qualcuno che la Crisi la eviterebbe volentieri, quello è Oliver Queen, e nella nuova immagine dal backstage del crossover condivisa da Stephen Amell, tale affermazione non potrebbe essere più veritiera.

Nel post di Twitter di Amell, che potete vedere anche qui in calce alla notizia, le cose non sembrano andare per il meglio per Oliver, che ha il volto ricoperto di tagli, lividi e cicatrici.

"Crisi sulle Terre Infinite sta andando alla grande!" commenta ironicamente l'attore nella caption.

Certo che con quello che lo attende nei prossimi episodi, e visto ciò che gli è stato rivelato da The Monitor, fatichiamo a credere che Oliver possa arrivare al crossover di ottimo umore.

Ma nell'Arrowverse, si sa, tutto può succedere... E a maggior ragione in un evento del genere.

Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda su The CW nei mesi di dicembre e gennaio.