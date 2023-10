Oliver Twist ha un sequel: guardate il trailer della nuova serie tv

Hulu ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di The Artful Dodger, nuova serie che vede protagonista l'attore de La Regina degli Scacchi e di Love, Actually, Thomas Brodie-Sangster. Come suggerito dal titolo, la serie avrà al centro il personaggio di Jack Dawkins in quella che costituisce una rivisitazione dell'eterno classico Oliver Twist.

The Artful Dodger esplora la doppia vita adulta del famoso principe dei ladri di Charles Dickens, Jack Dawkins alias The Artful Dodger, le cui dita veloci da borseggiatore si sono trasformate nelle abili mani di un chirurgo.

Ambientato nell'Australia del 1850, nella vivace colonia di Port Victory, il passato di Dodger torna a perseguitarlo con l'arrivo di Fagin, che lo attira nuovamente nel mondo del crimine. Una minaccia più grande - per il cuore di Dodger - è Lady Belle, la figlia del Governatore, determinata a diventare il primo chirurgo donna della colonia.

Dalle rapine alle operazioni chirurgiche di vita e di morte, fino alla dura realtà del mondo criminale che si mescola con la borghesia e la nobiltà, questa è una storia di reinvenzione, tradimento, redenzione e amore con tanto di colpo di scena.

The Artful Dodger è interpretato anche da David Thewlis nel ruolo di Fagin e da Maia Mitchell nel ruolo di Lady Belle Fox. Il cast comprende anche Damon Herriman, Tim Minchin, Miranda Tapsell, Susie Porter, Damien Garvey, Kym Gyngell, Vivienne Awosoga e il talento neozelandese Albert Latailakepa. La serie è creata da James McNamara, David Maher e David Taylor.

Su queste pagine trovate la recensione de La Regina degli Scacchi, che vede Brodie-Sangster nel cast.

La serie debutterà in streaming sulla piattaforma di Hulu il 29 novembre prossimo mentre per l'Italia non c'è ancora una data d'uscita confermata; visto che la maggior parte dei prodotti di Hulu nel nostro paese vengono trasmessi in streaming da Disney+, è probabile che The Artful Dodger esordirà su quella piattaforma prossimamente.

Di seguito, trovate anche il poster di The Artful Dodger.