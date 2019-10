Olivia Colman e Helena Bonham Carter nei character poster di The Crown 3

Il 17 novembre tornerà su Netflix la serie tv The Crown, e in vista dei nuovi episodi sono stati pubblicati i character poster dello show, tra i quali spiccano quelli di Olivia Colman nei panni della regina Elisabetta II, e Helena Bonham Carter nei panni della principessa Margaret, due protagoniste della serie creata da Peter Morgan.

The Crown è una delle serie Netflix maggiormente elogiate dalla critica nel corso degli ultimi anni e narra la storia della Regina Elisabetta II, in particolare dal suo matrimonio nel 1947 alla recente attualità.

La prima stagione ha raccontato un arco di tempo che comprende l'unione con Filippo di Edimburgo fino alla crisi di Suez nel 1956. La seconda stagione ha visto invece una narrazione lunga ben nove anni, conclusa nel 1964.



Lo show ha accumulato innumerevoli premi, sin dalla prima stagione, dove Claire Foy ha interpretato il ruolo della giovane Elisabetta, ereditato in seguito da Olivia Colman, che vestirà i panni di una regina più matura.

The Crown prosegue nel solco delle serie tv britanniche in costume, dopo il grande successo ottenuto da Downton Abbey negli anni scorsi - ora tornata in auge grazie al sequel cinematografico.

I character poster ritraggono anche i personaggi di Tobias Menzies (principe Filippo), Josh O'Connor (principe Carlo) e Erin Doherty (principessa Anna).

Elisabetta dubita di sé stessa nel trailer della terza stagione pubblicato qualche giorno fa, con il poster ufficiale diffuso soltanto qualche ora prima.