Olivia Colman agli Oscar: la regina di The Crown stupisce tutti con un nuovo look

Mentre Gillian Anderson si trasforma in Margaret Tatcher in vista della quarta stagione di The Crown, un'altra attrice della serie ha voluto rivoluzionare il proprio look. Olvia Colman si è presentata alla notte degli Oscar con un nuovo taglio di capelli che ha fatto impazzire i fan.

Come è possibile vedere dalle immagini, il biondo ossigenato e il taglio corto segnano un netto distacco dalle acconciature regali a cui la Colman ci ha abituato ultimamente. Dopo aver interpretato la regina Anne ne La Favorita l'abbiamo ritrovata con piacere nei panni di Elisabetta II nella serie Netflix.

L'anno scorso il ruolo nel film le aveva garantito l'agognata statuetta per la miglior attrice protagonista e il suo discorso durante la premiazione è stato uno dei momenti più emozionanti della serata. Quest'anno ha partecipato alla cerimonia in veste di presentatrice consegnando il premio come miglior attore protagonista a Joaquin Phoenix per Joker. Il breve discorso dell'attrice non ha mancato di far sorridere la sala, ma già dal red carpet era stata osannata dai fan per il nuovo look e per la sua costante capacità di innalzare l'asticella nel mondo del cinema e delle serie tv.

Qualche utente audace aveva persino proposto, su Twitter, di affidarle un oscar solo per la sua presenza, non avendo lei ricevuto nominations quest'anno. Il vestito, molto audace, non ha trovato d'accordo proprio tutti, ma il taglio di capelli ha decisamente convinto. Chissà, magari la vedremo con questo look in qualche suo film in futuro.

Per saperne di più sulla cerimonia vi rimandiamo all'elenco dei vincitori degli Oscar 2020