Olivia Colman spiega come diventare regina nella featurette di The Crown 3

In occasione della pubblicazione della terza stagione di The Crown, Netflix ha condiviso una featurette intitolata "diventare regina, in cui Olivia Colman, membri del cast e della troupe raccontano il processo di trasformazione dell'attrice in Elisabetta II.

Nel video, che trovate in cima all'articolo, Helena Bonham Carter ricorda la prima volta in cui ha visto Colman indossare la parrucca: "fu un momento magico, pensai che ci fosse davvero la regina".

L'attrice premio Oscar, invece, spiega come abbia "un outfit diverso in ogni scena, tutti fatti a mano. Inoltre, racconta i tentativi fatti per trovare i colori giusti e di come si sia "sentita in buone mani, con persone che sanno ciò che fanno".

Peter Morgan paragona Olivia Colman alla vera regina Elisabetta II, sottolineando la professionalità dell'attrice. E voi, avete già cominciato a guardare The Crown? Cosa ne pensate di Olivia Colman?



Alcuni fan hanno iniziato ad analizzare i vari episodi e ad analizzarne l'accuratezza storica, che è stata decisamente promossa. Per maggiori informazioni, potete leggere la nostra recensione di The Crown 3.



Ricordiamo che i dieci episodi della terza stagione seguono un arco temporale che va dal 1964 al 1976 e presenta un cast rivoluzionato. Colman ha infatti sostituito Claire Foy nella parte della regina e tra gli altri membri del cast segnaliamo Tobias Menzies (Principe Filippo), Helena Bohnam Carter (Principessa Margherita), Josh O'Connor (Principe Carlo), Erin Doherty (Principessa Anna) e John Lightgow (Winston Churchill).