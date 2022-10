Olivia Cooke, star di House of the Dragon, senza veli per Savage x Fenty di Rihanna

Olivia Cooke, attrice che in questo momento è sulla bocca di tutti grazie alla sua partecipazione alla serie evento di HBO House of the Dragon, ha prestato il suo volto e il suo corpo per l'ultima campagna realizzata per la linea di lingerie di Savage x Fenty, realizzata dalla popstar Rihanna. Subito dopo il salto potete visualizzare foto e video.

La stella di Olivia Cooke è in piena ascesa, con House of the Dragon della HBO che quasi certamente proietterà l'attrice nella stratosfera. Ora, però, è l'ultima ambasciatrice della linea di lingerie Savage x Fenty a lasciare a bocca aperta. Cooke ha recentemente parlato con il Guardian del livello di celebrità che probabilmente gli porterà l'ingresso nel franchise di Game of Thrones, ammettendo: "Quando ho fatto il provino, non ero decisamente convinta, mi dicevo: 'Non so se questo è ciò che voglio per la mia vita'. Ma poi ho visto i primi due copioni ed erano davvero buoni".

L'attrice ha poi aggiunto che un grande vantaggio è stato quello di poter girare il suo ruolo della regina Alicent Hightower vicino a casa sua, a Londra, sui nuovi teatri di scena di produzione digitale della Warner Bros. a Watford. "È stato davvero allettante stare in un posto solo per un anno", ha detto l'attrice prima di riflettere su cosa ha provato quando ha saputo di essersi aggiudicata l'ambitissimo ruolo in House of the Dragon. "È stata una sensazione incredibile. Ma poi, ovviamente, mi sono detta anche - oh mio Dio. La mia vita sta per cambiare in un modo davvero spaventoso? E: cosa ho fatto?".

Per quanto riguarda il modo in cui si sta preparando a un maggiore interesse per la sua carriera, Cooke ha aggiunto: "Sì, mentre divento una grande, enorme celebrità... mentre divento Dwayne 'The Rock' Johnson... Ho lavorato per un decennio e ho fatto quello che pensavo - o quello che tutti mi dicevano - sarebbe stata la svolta, riuscendo comunque a vivere in modo molto anonimo".

House of the Dragon è disponibile su Sky e in streaming su NOW. Nel frattempo, ecco l'anteprima della 1x08 di House of the Dragon. Su queste pagine la recensione della 1x07 di House of the Dragon.