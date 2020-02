Olivia Liang di Legacy sarà la protagonista di Kung Fu, serie di The CW

Sono passati diversi mesi da quando Fox aveva ordinato il reboot di Kung Fu, con pochissime notizie a riguardo. Adesso sembra che qualcosa si muova, in quanto è stata trovata la protagonista del remake della serie.

Come avete potuto leggere in una nostra news precedente, l'emittente televisiva The CW si occuperà di girare Kung Fu, avendo deciso di comprare i diritti per lo show. Inoltre scopriamo che la protagonista, di nome Nicky Chen, sarà interpretata da Olivia Liang, attrice presente nel cast di Legacies. Insieme a lei troveremo anche Tzi Ma e Kheng Hua Tan. Questi ultimi due saranno i genitori di Nicky, due ristoratori con un segreto che rischia di cambiare completamente le loro vite.

Nel reboot, scritto da Christina M. Kim e Martin Gero, seguiremo le gesta di Nicky, ragazza americana di origini cinesi che a seguito di un trauma decide di ritirarsi in un monastero in Cina. Lì imparerà gli insegnamenti Shaolin e le arti marziali, che le saranno molto utili una volta tornata a casa. Nella sua città di origine infatti troverà una società alla mercé dei criminali, sarà suo compito salvare la città e scoprire chi è il responsabile della morte del suo maestro.

Non è ancora stata annunciata una data di uscita, ma siamo sicuri che avremo altre notizie nei prossimi mesi.