Olivia Rodrigo e Joshua Bassett cantano I Think I Kinda, You Know in versione acustica

La prima stagione di High School Musical: The Musical: The Series si è già conclusa, ma ciò non ci impedisce di dare un'occhiata a questa clip in esclusiva di Entertainment Tonight con Olivia Rodrigo e Joshua Bassett impegnati in una performance acustica di "I Think I Kinda, You Know".

Per la seconda stagione di High School Musical: The Musical: The Series ci sarà da aspettare un po',e nonostante non vediamo l'ora di vedere la messa in scena de La Bella e La Bestia da parte dei Wildcats, nel frattempo possiamo sempre goderci una performance in versione acustica della canzone che, in un certo senso, ha dato un po' l'avvio al percorso di Nini (Olivia Rodrigo) e Ricky (Joshua Bassett) nella serie.



È infatti con I Think I Kinda, You Know che Nini, nel primo episodio, trova il modo per dichiarare i propri sentimenti al ragazzo postando il video su Instagram.

Ma l'incapacità di Ricky di rispondere alla dichiarazione di Nini in quel momento, non riuscendole a dire "Ti Amo anche io", porterà i due ad allontanarsi, e creerà quella che sarà la situazione di partenza della serie.



E voi, che ne pensate? Preferite questa versione, o quella originale?



Disney+ arriverà in Italia il 24 marzo 2020.