Olivia Rose Keegan e Roman Banks in High School Musical: The Musical: The Series 2

Dopo l'annuncio dell'arrivo di Derek Hough in High School Musical: The Musical: The Series, lo show di Disney+ continua ad aggiungere nuovi volti alla sua seconda stagione. Gli ultimi attori che si sono uniti al cast? Olivia Rose Keegan e Roman Banks.

L'interprete di Dear Evan Hansen sarà Howie, "uno studente del terzo anno ultraintelligente e adorabilmente goffo che lavora alla pizzeria di famiglia Big Red". Ma ecco un piccolo, divertente dettaglio: il personaggio di Howie è stato chiamato così in onore del compositore Howard Ashman, che ha lavorato anche al musical che vedremo portare in scena nella seconda stagione di HSMTMTS ovvero La Bella e La Bestia.

L'attrice due volte nominata ai Daytime Emmy per la sua performance come Claire Brady nella soap americana Il Tempo della nostra Vita sarà invece Lily, "un'energetica e adorabile alunna del primo anno dell'East High la cui dolcezza maschera la sua insicurezza e la sua natura altamente competitiva".

Tim Federle, lo showrunner della srie, aveva anticipato "più humor, più cuore e più musica" per questa seconda stagione, e sembra proprio che è ciò che avremo.

La prima stagione di High School Musical: The Musical: The Series sarà presto disponibile anche in Italia al seguito del lancio di Disney+ nel nostro paese, che avverrà il 24 marzo.