Che fine ha fatto Omar Epps? Ecco cosa fa adesso Eric Foreman di Dr. House

Omar Hashim Epps è un attore, rapper e produttore discografico statunitense. Divenuto celebre per i suoi numerosi ruoli in film e telefilm, ma in particolare per quello del dottor Eric Foreman in Dr. House - Medical Division e di Martin Bellamy in Resurrection.

All'inizio della sua carriera, Epps è stato spesso scelto per i ruoli di adolescenti e/o atleti in difficoltà. Ha debuttato nel cinema con il rapper Tupac Shakur nel ruolo del protagonista del film d'esordio alla regia di Enest Dickerson, Juice.

Successivamente ha recitato nel film Deadly Voyage e ha vinto il premio come miglior attore al Festival televisivo di Monte Carlo per aver interpretato Kingsley Ofusu in questa storia vera sui clandestini africani. L'anno successivo, è passato al baseball come co-protagonista della Major League II, assumendo il ruolo di Willie Mays Hayes.

Epps ha ottenuto un ruolo nel dramma televisivo di successo ER per diversi episodi che ritraevano il dottor Dennis Gant, uno stagista chirurgico problematico. Dopo il suo lavoro televisivo in ER, Epps è tornato sul grande schermo nel 1997 con una breve apparizione in Scream 2. Epps ha anche avuto ruoli secondari in una serie di film, tra cui Dracula 2000, Big Trouble e The Telepic Conviction.

Nel 2004 è tornato al dramma medico televisivo con il ruolo del Dr. Eric Foreman nella serie televisiva Dr. House. Il ruolo gli è valso un NAACP Image Award nel 2007, 2008 e 2013 come miglior attore non protagonista in una serie drammatica. Nel 2014, Epps ha assunto il ruolo dell'agente J. Martin Bellamy nella serie televisiva della ABC, Resurrection.

Più recentemente lo abbiamo visto nelle pellicole Almost Christmas - Vacanze in famiglia di David E. Talbert (2016), Traffik - In trappola (Traffik), regia di Deon Taylor (2018), 3022, regia di John Suits (2019) e Relazione pericolosa (Fatal Affair), regia di Peter Sullivan (2020). Dal punto di vista seriale, invece, l'ultima apparizione è avvenuta in Shooter per ben 31 episodi dal 2016 al 2018.

Epps ha anche scritto un libro autobiografico intitolato From Fatherless to Fatherhood che è stato pubblicato da Lulu Publishing nel giugno 2018. Infine l'attore fa parte del Cultural Council of RepresentUs, un'organizzazione senza scopo di lucro che si concentra sull'approvazione di leggi anti-corruzione negli Stati Uniti. Nel giugno 2020, ha realizzato un video educativo per l'organizzazione sul sistema di giustizia penale americano.

