Omar Sy nel primo trailer di Lupin, nuova serie Netflix: svelata la data di uscita!

Il celebre attore francese Omar Sy è il protagonista della serie Lupin, per la quale il servizio di streaming on demand Netflix ha appena pubblicato il primo trailer ufficiale svelando anche la data di uscita.

Prodotta in collaborazione con Gaumont Television, la serie è un adattamento libero dei romanzi di Maurice LeBlanc, scritti dal 1905 e già fonte di ispirazione per film, serie televisive e cartoni animati: il sito ufficiale di Netflix la descrive come una rivisitazione contemporanea della classica storia francese di Arsenio Lupin, ladro gentiluomo e maestro dei travestimenti, e il trailer mette in chiaro tutte le caratteristiche dell'adattamento.

I primi tre episodi della serie, creata da George Kay (Criminal, Killing Eve) in collaborazione con François Uzan (Family Business), saranno diretti da Louis Leterrier (Now You See Me, The Dark Crystal). Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Reed Hervé Pierre, Nicole Garcia (Who You Think I Am), Clotilde Hesme (Chocolat), Ludivine Sagnier (Swimming pool, The New Pope), Antoine Gouy (Budapest), Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.

Lupin sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio di streaming on demand a partire da gennaio 2021. Cosa ve ne pare del trailer? Ditecelo nei commenti!

