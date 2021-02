Omar Sy, scoprite come ha ottenuto la parte di Lupin per la serie Netflix

La popolarità della serie Netflix di Lupin continua a crescere. Il pubblico è rimasto estasiato dalla serie liberamente ispirata alla serie di romanzi di Maurice Leblanc. Di recente, l'attore protagonista dello show, Omar Sy, ha parlato del suo ruolo e di come sia stato differente ottenere la parte di Assane Diop rispetto ai suoi altri lavori.

Se abbiamo già visto insieme le 5 domande alle quali la seconda parte della prima stagione di Lupin dovrà rispondere, oggi vogliamo vedere insieme le parole dell'attore francese in merito alla serie TV per la quale sta ottenendo così tanto successo.

Intervistato dal portale The Things (troverete l'intervista integrale tra le fonti della notizia), Sy ha rivelato quanto sia diverso lavorare per uno show televisivo:

"(Una serie TV ndr) è come un film di 10 ore. È totalmente diverso come mi sono approcciato al personaggio e come ho rappresentato i suoi sentimenti in questo viaggio: le cose avvengono in un periodo di tempo molto più lungo."

L'attore ha inoltre parlato di come sia stato ottenere il ruolo di Lupin:

"Ho lavorato per la televisione prima, ma penso che i servizi streaming siano totalmente diversi; devi lavorare con tempi televisivi ma con un budget da film. […] Di solito sono di più sopra le righe. Per prendere parte a Lupin ho dovuto recitare con più moderazione. È stato come avventurarmi in un territorio totalmente nuovo."

Infine, Sy ha avuto anche l'occasione di parlare del Lupin di Maurice Leblanc:

"È il personaggio perfetto per un attore. È seducente e brillante, interpreta svariati ruoli e rende possibile ogni tipo di avventura. […] Se cresci in Francia, sai chi è Lupin, com'è e di cosa sia capace. È uno dei nostri eroi."

In chiusura, vi lasciamo alla nostra recensione della Parte 1 della prima stagione di Lupin su Netflix. Vi piace la serie TV Lupin di Netflix? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!