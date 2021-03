Omar Sy: 'Sono ancora sconvolto dal successo ottenuto da Lupin'

Lupin è probabilmente con Bridgerton uno dei prodotti Netflix che ha riscosso maggiore successo negli ultimi anni e Omar Sy in una lunga intervista a Deadline ha rivelato di essere ancora incredulo per il grandioso traguardo raggiunto.

"Chiaramente facciamo le cose sperando che funzionino, ma questo livello di risposta è totalmente al di là di tutto ciò che avremmo potuto immaginare. Abbiamo cercato di fare qualcosa che non copiasse le grandi serie americane o inglesi. Eravamo noi piccoli francesi che cercavamo di essere nello stesso campo, ma ottenere un risultato così enorme è stato del tutto inaspettato".

Ciò che è stato particolarmente soddisfacente per Sy è la globalità della risposta: "Nel cinema, nelle serie, quando raccontiamo storie l'idea è di toccare tutti nello stesso modo e quando vedo che ciò che sto facendo, interessa al mondo intero, e che tutti sono toccati o stupiti dalle stesse cose, è straordinario. È bello vedere che in Brasile o in Francia hanno amato Lupin per lo stesso motivo. C'è qualcosa di universale ed è qualcosa che cerco sempre di ottenere".

Omar Sy ha aggiunto che per i francesi, Lupin è quello che James Bond rappresenta per gli inglesi: "Quando pensiamo a un personaggio che è forte, che può fare molte cose, che ha stile, che è affascinante, ha tutto, pensiamo Lupin, quindi dico che Lupin è il nostro James Bond".

Intanto, di recente è stato diffuso il trailer della seconda parte di Lupin, in attesa della nuova stagione, date uno sguardo alla nostra recensione della prima parte di Lupin.