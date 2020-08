The Stand, i collegamenti all'universo di Stephen King in vista della serie

The Stand, l'attesa serie basata sul celebre romanzo di Stephen King conosciuto da noi come L'ombra dello scorpione, farà il suo debutto su CBS All Access il prossimo dicembre. Nell'attesa, vediamo insieme i collegamenti tra l'opera originale e il resto dell'universo letterario del Maestro del Terrore.

L'uomo in nero : The Stand introduce per la prima volta il personaggio di Randall Flagg, uno dei villain più iconici e ricorrenti nei lavori dello scrittore. Flagg è conosciuto con diversi nomi tra cui Walter O'Dim, L'uomo che cammina e L'uomo in nero.

: The Stand introduce per la prima volta il personaggio di Randall Flagg, uno dei villain più iconici e ricorrenti nei lavori dello scrittore. Flagg è conosciuto con diversi nomi tra cui Walter O'Dim, L'uomo che cammina e L'uomo in nero. La torre nera : Ad un certo punto della serie de La torre nera, i protagonisti si trovano di fronte ad un portale soprannaturale che li porta in una città deserta di tempo differente. I giornali rivelano che il luogo è stato vittima di una terribile pestilenza, suggerendo dunque che il gruppo si trova nello stesso mondo di The Stand.

: Ad un certo punto della serie de La torre nera, i protagonisti si trovano di fronte ad un portale soprannaturale che li porta in una città deserta di tempo differente. I giornali rivelano che il luogo è stato vittima di una terribile pestilenza, suggerendo dunque che il gruppo si trova nello stesso mondo di The Stand. Il Negozio : L'agenzia governativa conosciuta come "Il Negozio" è presente anche in molti altri romanzi di King come The Mist, L'incendiaria, Le creature del buio e nel racconto The Lawner Man.

: L'agenzia governativa conosciuta come "Il Negozio" è presente anche in molti altri romanzi di King come The Mist, L'incendiaria, Le creature del buio e nel racconto The Lawner Man. Ben Hanscom: Tra i personaggi più amati di IT, Ben da adulto vive a Hemingford, Nebraska, lo stesso luogo in cui risiede Mamma Abigail ne L'ombra dello scorpione.

Vi ricordiamo che il cast della serie sarà composto tra gli altri da James Marston, Amber Heard, Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgard, Owen Teague, Odessa Young e Heather Graham. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle prime immagini ufficiali di The Stand e alle differenze con il libro di King.