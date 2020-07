L'Ombra dello Scorpione, quando vedremo la nuova serie di Stephen King?

C'è sempre grande attesa quando si tratta di un nuovo adattamento di Stephen King: tra cinema e TV le opere dello scrittore del Maine sono sempre una certezza di successo, come dimostrano la recente 22.11.63 e la grande curiosità attorno a L'Ombra dello Scorpione.

Come molti di voi sapranno è in produzione già da tempo una serie tratta dal romanzo del 1978: il protagonista sarà James Marsden e gli episodi sono già stati girati, con alcuni rallentamenti principalmente in fase di post-produzione dovuti alla situazione coronavirus. Ma perché allora si continua a rimandare il momento del debutto?

Il motivo è da ricercare sempre nell'emergenza coronavirus: comprensibilmente, infatti, la produzione ritiene che sarebbe una leggera mancanza di tatto rilasciare in questo periodo una serie che basa la sua trama proprio sulla diffusione di un virus mortale, parere condiviso anche dallo stesso James Marsden. Quando arriverà allora, L'Ombra dello Scorpione? Date certe non ce ne sono, ma stando alle suggestioni attuali è molto probabile che si parli del 2021.

Non solo L'Ombra dello Scorpione, comunque: scopriamo insieme quali sono gli adattamenti di Stephen King in arrivo tra cinema e TV; vediamo, inoltre, quante sono state le apparizioni di Stephen King sul grande e piccolo schermo.