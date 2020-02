Omicidi e viaggi nel tempo nel primo trailer di Beforeigners

Sono passati diversi mesi dall'annuncio di Beforeigners, serie TV norvegese poliziesca e finalmente è possibile vedere una breve anteprima dello show prodotto da HBO grazie al primo e originale trailer.

Il filmato, che potete vedere in calce alla notizia, ci introduce un mondo alternativo, in cui hanno cominciato ad apparire delle persone appartenenti ad epoche storiche diverse, tra di loro seguiremo una guerriera vichinga, di nome Alfhidr Enginnsdottir, con il volto di Krista Kosonen, che sarà la prima Beforeigners ad entrare nel corpo di polizia di Oslo, dopo 5 anni dalla prima comparsa di un abitante del passato. Insieme al partner Lars, esperto detective interpretato da Nicolai Cleve Broch, dovrà indagare sull'omicidio di una ragazza, oltre a dover affrontare i pregiudizi e i cambiamenti avvenuti nella società norvegese dopo l'evento.

La serie, indicata come di stampo procedurale, è stata ideata da Anne Bjørnstad, già famosa per il suo lavoro alla sceneggiatura di "Lilyhammer", e sarà composta da 6 episodi, le prime due puntate sono già disponibili nel catalogo del servizio streaming HBO Now, mentre per ora non sappiamo ancora quando verrà trasmesso in Italia. Dopo aver presentato la serie Gosta, l'azienda americana ha voluto continuare con la collaborazione con gli autori norvegesi e svedesi.