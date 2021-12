Omicidio a Easttown 2, Kate Winslet: 'Non potremo non parlare di police brutality'

In attesa di un’eventuale conferma da parte di HBO della seconda stagione di Omicidio a Easttown, scopriamo che cosa ha rivelato di recente la celebre attrice Kate Winslet che nello show interpreta la detective Mare Sheehan, ruolo che le è valso un Primetime Emmy Award.

L’attrice britannica aveva già dichiarato che sarebbe tornata volentieri a interpretare il suo ruolo nell’eventuale Omicidio a Easttown 2 e di recente è tornata a parlare della serie HBO, rivelando al The Guardian che una possibile seconda stagione di Omicidio a Easttown potrebbe affrontare il tema della brutalità da parte delle forze di polizia.

”Non so se interpreterò di nuovo Mare” ha rivelato Winslet. “Ma se dovessimo fare una seconda stagione, allora queste atrocità che sono esistite nelle forze di polizia in Regno Unito e in America avranno modo di entrare a far parte delle storie che raccontiamo. Al 100%. Non possiamo pretendere che non siano mai successe”.

Il giornalista che l’ha intervistata ha fatto riferimento ai due casi più eclatanti degli ultimi anni, ovvero gli omicidi di George Floyd e di Sarah Everard, rispettivamente negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. L’attrice ha commentato “E’ orribile. Non riesco a trovare le parole perché ci sentiamo tutti traditi e impotenti. Dobbiamo trasformare questo momento in qualcosa di significativo. Dobbiamo usare le nostre voci per conto di tutte quelle persone che non hanno voce”.

Infine, Winslet ha raccostato che alla fine delle riprese di Omicidio a Easttown nessuno pensava di riuscire a replicare con una stagione 2, ma l’accoglienza positiva da parte del pubblico sembra aver messo in moto la discussione sul possibile nuovo ciclo di episodi, tant’è che il regista Craig Zobel aveva dichiarato: “Se i fan sono così entusiasti dello show, io sono affascinato da Mare Sheehan, quindi sarebbe bello poterla vedere di nuovo”.