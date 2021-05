Omicidio a Easttown: HBO Max va in blackout per la puntata finale dello show

Ieri notte, mentre veniva trasmesso il finale di stagione di Omicidio a Easttown, la nuova miniserie con protagonista il Premio Oscar Kate Winslet, HBO Max è andato in blackout dopo i primi minuti della puntata lasciando a bocca asciutta i fan che stavano seguendo le vicende dei personaggi. In Italia lo show esordirà il 9 giugno su Sky e Now.

Il blackout è il secondo in una settimana per la piattaforma digitale di proprietà della Warner, con l'episodio di Omicidio a Easttown che sarebbe dovuto andare in onda a partire dalle 19:00 (orario del Pacifico) e invece molti spettatori si sono trovati impossibilitati ad accedere alla piattaforma streaming che non ha dato risposta per diversi minuti. Il down è stato confermato successivamente da HBO Max stessa con la seguente dichiarazione sui social: "Siamo consapevoli del fatto che alcuni consumatori potrebbero avere problemi con lo streaming su HBO Max, e apprezziamo la pazienza che stanno avendo mentre cerchiamo di risolvere il prima possibile".

In molti hanno nutrito il dubbio che HBO Max possa reggere contemporaneamente milioni di accessi per un determinato prodotto, ma questa tesi è stata smentita pochi giorni fa quando la messa in onda di Friends: The Reunion non ha causato nessun problema, pur essendo stata vista da milioni di persone con un ascolto paragonabile ai numeri ottenuti da Wonder Woman 1984.

In Omicidio a Easttown, Kate Winslet (Titanic, The Reader, La ruota delle meraviglie) è interprete protagonista e co-produttrice dello show, nei panni di Mare Sheehan, detective di una cittadina della Pennsylvania che si trova ad indagare su un caso di omicidio mentre osserva la sua vita andare completamente a rotoli.

Su queste pagine potete recuperare il trailer di Omicidio a Easttown e leggere il nostro approfondimento dedicato allo show in arrivo il 9 giugno su Sky e in streaming su Now.