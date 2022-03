Omicidio a Easttown, Kate Winslet: 'Ho impiegato un anno per riprendermi dallo show'

Nel corso di un'intervista concessa a Variety, Kate Winslet ha svelato le difficoltà avute dopo il lavoro svolto su Omicidio a Easttown, acclamata serie HBO valsa all'attrice un Golden Globe e un Premio Emmy per la miglior interpretazione da protagonista. Winslet ha dichiarato di aver trascorso un anno a riprendersi per resettersi completamente.

L'attrice, dopo gli ultimi premi ottenuti con lo show HBO, è solo a un Tony Award di distanza dall'ottenere il prestigioso EGOT, ovvero avere ottenuto i quattro premi più importanti nell'industria dell'intrattenimento (Emmy, Grammy, Oscar e appunto Tony). Ecco cosa ha raccontato nel corso dell'intervista a Variety:

"Mi sono presa tutta l'anno scorso una pausa per stare con la mia famiglia e per riprendermi da Omicidio a Easttown. È stato un bene fare un po' di reset. Ma amo il mio lavoro e sono pronta a ributtarmici dentro. Per un attore, non c'è niente di così eccitante come essere in una stanza con altri attori. Ho di nuovo voglia di farlo. Ho un sacco di cose da fare quest'anno, quindi non vedo l'ora di partire".

Poi la Winslet ha mandato un messaggio per le giovani donne che vorrebbero perseguire una carriera nel mondo della recitazione, in occasione della Festa delle Donne: "Non aspettatevi che il mondo vi debba qualcosa per cui non avete lavorato duramente da ottenerlo da soli. Non ti verrà servito su un piatto d'argento. Continua a sperimentare e a fare pratica, anche se solo a casa. Non recitare davanti a uno specchio. Questo non fa altro che mostrarti le tue espressioni facciali. Ma è più importante iniziare dall'interno. Cerca di non essere duro con te stesso se non ottieni un ruolo che volevi davvero, semplicemente continua ad andare avanti".

Rivedremo già quest'anno Kate Winslet nel cast di Avatar 2. Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Omicidio a Easttown.