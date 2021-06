Omicidio a Easttown, Kate Winslet:'Mi piacerebbe tornare in una seconda stagione'

Nonostante il caso di Omicidio a Easttown si concluso, il premio Oscar Kate Winslet non esclude di poter tornare in futuro ad interpretare il personaggio di Mare in una seconda stagione. Al momento non è stato confermato il rinnovo dello show ma gli ascolti in ascesa potrebbero convincere HBO a proseguire il racconto con una stagione 2.

"Mi piacerebbe assolutamente interpretare di nuovo Mare. Mi manca davvero, è strano, è come se fossi in lutto; è stato un ruolo assolutamente meraviglioso... c'è qualcosa di molto avvincente in Mare, perché è così oltraggiosa e adorabile, brillante e reale, capite? Mi è piaciuto molto interpretarla" racconta Winslet.



Craig Zobel ha elogiato la performance di Kate Winslet:"Si tratta di un personaggio fantastico, quindi sarei entusiasta di vedere una seconda stagione ma mi piace anche come miniserie".

Omicidio a Easttown racconta la storia di una detective che è costretta ad affrontare dei problemi personali mentre è impegnata nell'indagine di omicidio in una piccola cittadina della Pennsylvania. La serie è in attesa in Italia su Sky e in streaming su NOWTv.

In America ci sono stati problemi visto che HBO Max è andata in blackout proprio per la puntata finale di Omicidio a Easttown.



Nel cast anche Guy Pearce, Julianne Nicholson, Jean Smart, Evan Peters e David Denman.

Scoprite la nostra recensione di Omicidio a Easttown, con protagonista il premio Oscar Kate Winslet. Lo show è uno dei titoli più attesi delle prossime settimane anche grazie alle ottime recensioni ricevute.