Omicidio a Easttown, ci sarà una nuova stagione? La risposta di HBO

Interpretata da Kate Winslet ed Evan Peters, nelle scorse settimane la serie Omicidio a Easttown ha ottenuto un certo successo nel Regno Unito, mentre si attende nei prossimi giorni il debutto in Italia su Sky Atlantic. La serie è scritta da Brad Ingelsby, che ha recentemente firmato un contratto triennale con HBO.

Possiamo quindi immaginare che, nei prossimi tre anni, vedremo una seconda stagione di Omicidio a Easttown? Sappiamo che a Kate Winslet piacerebbe tornare nella serie, ma Casey Bloys, dirigente di HBO, ha dato un aggiornamento non troppo incoraggiante della situazione.

"Se Brad avesse sentito di avere una storia da raccontare che possa stare allo stesso livello, penso che tutti sarebbero aperti ad essa" ha spiegato a Variety. "In questo momento, non ha quella storia. Chi lo sa? Dovremo aspettare per vedere se escogitano qualcosa che muoiono dalla voglia di raccontare."

Per il momento, quindi, di una stagione 2 di Omicidio a Easttown non se ne parla. "Non ho nemmeno idea di una timeline per il futuro" ha aggiunto Bloys. "Di solito prendiamo l'iniziativa dai nostri creatori. Non ci sono state vere conversazioni su come potrebbe essere una stagione 2."

In Omicidio a Easttown, Kate Winslet ed Evan Peters interpretano due detective che indagano sulla morte dell'adolescente Erin McMenamin (Cailee Spaeny). In attesa di novità, e di vedere la serie in Italia, puoi dare un'occhiata al trailer di Omicidio a Easttown.