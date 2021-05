Omicidio a Easttown, il nuovo trailer della serie con Kate Winslet da giugno su Sky

Sky ha pubblicato il nuovissimo trailer di Omicidio a Easttown, serie tv con protagonista il premio Oscar Kate Winslet, che sarà disponibile alla visione dal prossimo 9 giugno. Lo show è composto da otto episodi, con Brad Ingelsby nelle vesti di showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. La regia è di Craig Zobel.

Il nuovo show Sky Omicidio a Easttown è descritto come 'un'esplorazione del lato oscuro di una comunità molto unita e un'autentica analisi di come la famiglia e le tragedie accadute nel passato possano definire il nostro presente'.



Il premio Oscar Kate Winslet (Titanic, The Reader, La ruota delle meraviglie) è interprete protagonista e co-produttrice dello show, nei panni di Mare Sheehan, detective di una cittadina della Pennsylvania che si trova ad indagare su un caso di omicidio mentre osserva la sua vita andare completamente a rotoli.

Nelle scorse settimane è stato pubblicato un altro trailer di Omicidio a Easttown; il cast principale della serie comprende Guy Pearce nei panni di Richard Ryan, Julianne Nicholson in quelli di Lori Ross, e Jean Smart, Angourie Rice e Evan Peters.

Julianne Nicholson sarà la migliore amica di Mare Sheehan mentre la star di American Horror Story, Evan Peters interpreterà il giovane collega Colin Zabel, che aiuterà Mare nelle complicate indagini.



