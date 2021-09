Omicidio a Easttown, ci sarà una seconda stagione? Le parole di Kate Winslet

Da mesi ormai i fan si chiedono se vedremo una nuova stagione di Omicidio a Easttown, e il recente exploit di Kate Winslet, Julianne Nicholson ed Evan Peters agli Emmy la dice lunga sul successo della miniserie targata HBO Max. La star di Titanic ha raccontato così le ultime novità sul rinnovo dello show.

La volontà di Kate Winslet di tornare a recitare in Omicidio a Easttown è evidente, ma per il momento non ci sono certezze sull'arrivo di una seconda stagione.

"Sinceramente non ho una risposta chiara" ha spiegato a E! l'attrice, che nella serie interpreta il detective Mare Sheehan. "Voglio dire, ci sono state delle conversazioni al riguardo, naturalmente, perché il successo dello show ha davvero sorpreso un po' tutti. E poi in qualche modo è diventato un po' un momento culturale, una rappresentazione dello spirito del tempo, che ha catturato l'attenzione della gente in un modo davvero notevole."

Anche se non c'è nulla di ufficiale al momento, Kate Winslet non smette di pensare a cosa potrebbe essere di Mare nel futuro (eventuale) di Omicidio a Easttown. "Ma finché non saranno pronte le sceneggiature non potremo davvero rispondere e sapere quale potrebbe essere la storia completa della seconda stagione" ha continuato. "Né dove andrà Marie. Ma anche se non si potrà eguagliare ciò che è stata la prima stagione, vorrei che ci fosse qualcosa di altrettanto accattivante. Quindi, staremo a vedere. Onestamente, davvero non so cosa accadrà."