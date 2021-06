Omicidio a Easttown, la serie con Kate Winslet tornerà con la seconda stagione? Parla HBO

Il 9 giugno su Sky ha fatto il suo debutto Omicidio a Easttown, la serie di HBO con Kate Winslet che in patria ha conquistato gli spettatori, tanto da far già parlare di una seconda stagione. Ma arriverà davvero? Vediamo cosa ha da dire in merito il CCO di HBO Casey Bloys.

Durante una recente conferenza, il boss di HBO e HBO Max Casey Bloys ha commentato la possibilità dello sviluppo di una seconda stagione per la serie evento Omicidio a Esttown (Mare of Easttown in originale), la detective story di Brad Ingelsby che ha visto nel cast Kate Winslet, Evan Peters e Guy Pearce.

"Credo che le persone tendano a credere che queste decisioni vengano prese come alla ABC negli anni '70, quando la gente gridava a gran voce 'Dobbiamo avere un'altra stagione di Mare! Vogliamo un'altra stagione di Mare!'" ha affermato Bloys "Vi prometto che non è così, non batto i pugni sulla scrivania dicendo 'Dateci un'altra stagione!'".

"Si tratterebbe di una conversazione con Brad Ingelsby e Kate Winslet, nella quale loro verrebbero da noi dicendo 'Pensiamo ci sia dell'altro, ecco di che parliamo'" continua, spiegando "Non bisogna dare per scontato che solo perché qualcosa abbia successo, ne realizzeremo automaticamente il seguito. Dipende di caso in caso, ma deve partire dal team creativo e da cosa vogliono fare loro".

In Italia, Omicidio a Easttown sta andando in onda su Sky e NOW.