On Becoming a God: annunciata una nuova serie TV con protagonista Kirsten Dunst

Continua ad ampliarsi il catalogo di TimVision: questa volta l'azienda ha annunciato una nuova serie TV in cui è presente, tra gli altri, anche Kirsten Dunst nella parte della protagonista e intitolata On Becoming a God.

A partire dalla giornata di domani, 18 giugno, saranno disponibili i primi due dei dieci episodi che compongono lo show, che ci mostreranno la vita di Krystal Stubbs, una dipendente di un parco acquatico costretta a far fronte a numerosi debiti. Krysten cercherà quindi di fare carriera all'interno della "Founders American Merchandise" compagnia di Multi-Level Marketing che le ha rovinato la vita: il suo obiettivo è infatti quella di distruggerla dopo essere diventata una dei dirigenti della ditta. Insieme a lei troveremo anche Alexander Skarsgard nei panni di Travis Stubbs, marito di Krystal, Mel Rodriguez e Théodore Pellerin.

Lo show è stato trasmesso in America nel 2019, ricevendo un ottimo riscontro di pubblico e critica, in particolare per l'interpretazione della protagonista, candidata ai Golden Globe e al Critics' Choice Television Awards. Le rimanenti puntate saranno trasmesse a cadenza settimanale, inoltre è stata già confermata una seconda stagione di On Becoming a God, attualmente in lavorazione e che siamo sicuri farà il suo debutto anche in Italia.

