On the Trailer of UFOs: a caccia di dischi volanti nel trailer della nuova docu-serie

La casa di produzione Small Town Monsters ha diffuso un nuovo trailer di On the Trail of UFOs, la nuova docu-serie che indagherà gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati che arriverà sui servizi di download digitale e in Blu-Ray dal prossimo 20 marzo.

Come detto, questa nuova miniserie documentario è prodotta da Small Town Monsters, che in passato ha già creato dei documentari sul sovrannaturale o su leggende metropolitane, per esempio Bigfoot, capace di essere visto da quattro milioni di spettatori. Come al solito, trovate il video in cima all'articolo.

On the Trail of UFOs porterà il pubblico in giro per gli Stati Uniti in luoghi come l'area 51 o le White Mountains nel New Hampshire. Tra le varie località in cui si sono svolte le riprese segnaliamo New York, Phoenix, Sedona, Los Angeles, Orlando, e Las Vegas. Gli autori hanno intervistato testimoni o indagatori dell'occulto, incluse persone che dichiarano di essere state rapite dagli alieni, i quali hanno condotto degli esperimenti su di loro.

La miniserie è stata creata da Seth Breedlove, quest'ultimo ha recentemente stretto un accordo con Adam Wingard (Godzilla vs. Kong, The Guest) per iniziare a sviluppare concept attorno ai quali costruire nuovi progetti con l'intenzione di avviare la produzione nel 2020. L'ultimo progetto di Breedlove è la docu-serie del 2019 On the Trail of Bigfoot, diventata uno dei best-seller di Amazon.

On the Trailer of UFOs sarà accessibile dal 20 marzo prossimo su Blu-ray, DVD, Amazon, e Vimeo.

