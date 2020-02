On the Verge: Elisabeth Shue entra nel cast della serie Netflix di Julie Delpy

Secondo quanto riportato da Deadline, Elisabeth Shue è entrata a far parte del cast do On the Verge, nuova dramedy scritta e interpretata da Julie Delpy da poco acquistata per una futura diffusione sulla piattaforma di Netflix.

On the Verge sarà scritta, prodotta e interpretata dalla Delpy. Si tratta di una dramedy da mezz'ora a episodio e seguirà le vicende di alcune mamme di Los Angeles, tra le quali una interpretata da Julie Delpy, che dovranno affrontare le difficoltà del matrimonio, della carriera, della famiglia, tutte con l'obiettivo di essere totalmente autentiche a loro stesse, di prendersi dei rischi e lasciar perdere qualsiasi cosa si dimostri non funzionare per i loro scopi. Questi personaggi cercheranno di approfittare di questo delicato momento delle loro vite per reinventarsi e per creare una vita che abbia un vero significato per loro.

La Delpy sarà produttrice esecutiva insieme a Nick Hall (The Romanoffs, Looking). Le riprese sono state fissate a maggio a Los Angeles. La serie è una co-produzione tra Netflix e Canal Plus, con la prima che la diffonderà negli Stati Uniti e nel resto del mondo e la seconda in territorio francese. On the Verge avrà una prima stagione da 12 episodi.

Elisabeth Shue è reduce dal successo della prima stagione di The Boys, serie Prime Video tratta dal celebre graphic novel di Garth Ennis, Darick Robertson. Al cinema invece, dopo essere apparsa nel cast del remake de Il giustiziere della notte con Bruce Willis, la rivedremo nel film di guerra Greyhound, diretto da Aaron Schneider scritto, prodotto e interpretato da Tom Hanks. La trama si concentrerà su un comandante navale che viene messo a capo di una nuova nave da guerra, la Greyhound. Qui, sarà costretto ad affrontare sia il fuoco nemico che i conflitti interni che sorgeranno nel suo equipaggio.

Più volte poi è stato rumoreggiato un suo ritorno nella serie Cobra Kai, nella quale riprenderebbe il suo personaggio della saga di Karate Kid, ma finora non si è concretizzato nulla.