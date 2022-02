One Piece: l'obiettivo di Netflix è quello di trasformarlo in un 'brand moderno'

Mentre manca sempre meno all'inizio delle riprese di One Piece, adattamento seriale in live-action del celebre manga (e poi celebre anime) giapponese, la direttrice creativa dietro il progetto Arisu Kashiwagi ha chiarito meglio quali sono gli obiettivi di Netflix circa questa importantissima proprietà intellettuale e di cosa vorrebbero realizzare.

Attraverso uno scritto pubblicato sul suo blog ufficiale, Kashiwagi ha chiarito l'intenzione di proiettare Netflix verso la realizzazione di un brand moderno attraverso l'adattamento seriale di One Piece in live-action: "Sono stata invitata da Netflix a reimmaginare l'identità del brand per la loro serie in live-action della loro iconica e amatissima serie manga One Piece", ha esordito. "Fin dal suo esordio nel 1997, One Piece si è rivelato uno dei franchise più remunerativi di tutti i tempi, battendo record nell'editoria e diventato il manga più venduto di tutti i tempi e il terzo al mondo nel settore dei fumetti. Come simbolo del suo successo, il suo logo è stato adorato dai fan negli ultimi due decenni".

Kashiwagi ha proseguito quindi parlando dell'importanza del brand: "L'obiettivo del live-action Netflix è quello di spingere ulteriormente l'identità del brand per farlo evolvere in qualcosa di moderno - uno che eleva il genere fantasy e sui pirati mentre affronta la prova del tempo. Aggiungendo una ulteriore dimensione, realismo, dramma, e un pizzico di humor, la nuova identità cattura l'eccentrica e folle natura del mondo di One Piece e il respiro cinematografico delle sua selvagge avventure. Mantenendo gli elementi chiave del logo originale del manga, il nuovo logo semplifica e mostra un look più fresco e moderno essendo caratterizzato da un Jolly Roger fotorealistico riconcepito per incorporare dettagli chiave iconici per One Piece. La texture aggiunge vitalità e realismo al titolo rappresentando le molte avventure che la ciurma incontrerà in mare. Il risultato rimane fedele al materiale di base e allo stesso tempo dà una rinfrescata visiva nuova, universalmente invitante e, più importante, reale".

Stando agli ultimi aggiornamenti, le riprese di One Piece sarebbero imminenti; sappiamo già che il budget di One Piece per la serie in live-action su Netflix tratta dal manga sarà considerevole.