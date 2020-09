Once Upon A Time, 7 serie da guardare se siete fan dello show

Come abbiamo fatto già in altre occasioni, come ad esempio per la serie di History Vikings, o gli show Netlix di genere sci-fi, vorremmo proporvi (con l'aiuto di TV Guide) dei titoli da guardare se avete amato la magia e l'incanto della serie tv di ABC Once Upon A Time. Interessati? Seguiteci dopo il salto.

In attesa di scoprire qualcosa in più sulla serie antologica Epic, il nuovo progetto dei creatori di Once Upon A Time Adam Horowitz e Edward Kitsis, il sito TV Guide ha buttato giù una lista di serie tv che potrebbero essere di gradimento ai fan dello show Disney.

Le opzioni fornite dal sito spaziano davvero tanto, passando per i forse più prevedibili Grimm o Tell Me A Story, decisamente più vicini nel format e nel genere a OUAT, come del resto anche Emerald City, ai più inaspettati The Vampire Diaries e Lost Girl, passando anche per la serie animata Avatar: The Last Airbender. Tra le altre opzioni, poi, troverete anche una produzione italiana, la serie Netflix Luna Nera.

Curiosamente, non viene fatta menzione dello spin-off di Once Upon A Time, Once Upon A Time in Wonderland, che forse viene dato per assodato essendo strettamente collegato alla serie madre.

Qui di seguito trovate la lista completa dei suggerimenti:

Emerald City

The Vampire Diaries

Luna Nera

Tell Me A Story

Lost Girl

Grimm

Avatar: The Last Airbender

E voi, pensate possano piacervi queste alternative? Ne avete già viste alcune? Fateci sapere la vostra nei commenti.