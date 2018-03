Once Upon a Time 7: le star dell'originale potrebbero tornare...

La famiglia "principe" divi manca? Avreste voglia di rivederla? beh... Se volete evitare gli spoiler non proseguite con la notizia che segue.

Edward Kitsis e Adam Horowitz, co-creatori della serie, hanno detto che Emma Swan (Jennifer Morrison), Biancaneve (Ginnifer Goodwin), il Principe Azzurro (Josh Dallas) e Belle (Emilie de Ravin) torneranno per il finale di serie in primavera.

"Sette anni dopo aver intrapreso questo magico viaggio, ci prepariamo a salutare il cast, la troupe e gli sceneggiatori che hanno reso possibile il 'dopo felici e contenti' che è stato il motto principale di Once Upon a Time. Non potevamo pensare ad un modo più appropriato per dire addio a tutti, se non riunire così tanti dei personaggi che i nostri fedelissimi fan hanno amato per anni, vivendone le magiche avventure. Ci auguriamo che tutti si uniscano alla nostra famiglia Once, vecchia e nuova, per quello che ci auguriamo sarà il giusto saluto a un cast stellare e ai suoi incomparabili fan."

Ecco i tweet ufficiali: "Once Upon A Time ✔ @OnceABC Replying to @OnceABC

non potevamo lasciare che questa favola si concludesse senza la nostra adorabile Belle! @emiliederavin si unirà a noi per #OnceUponATime capitolo finale.

"Once Upon A Time ✔ @OnceABC non credevate che vi avremmo salutati senza la Famiglia Azzurro? Ginnifer Goodwin, Josh Dallas, e @jenmorrisonlive torneranno nel cast per l'epico finale di #OnceUponATime"

I quattro membri del cast menzionati sopra sono i pilastri che hanno portato avanti, insieme a Lana Parrilla, Jared Gilmore e Robert Carlyle le stagioni dalla 1 alla 6. La Stagione 7, proprio a causa dei loro abbandoni, ha subito una sorta di nuovo inizio, con solamente Parrilla, Carlyle e Colin O'Donoghue ancora in pista.

E dunque i membri originali di Once Upon a Time si uniscono a Gilmore, Beverly Elliot, Sean McGuire, JoAnna Garcia-Swisher, Keegan Tracy, Lee Arenberg, Victoria Smurfit, Robbie Kay e Tony Amendola per il finale di serie, annunciato già a febbraio di quest'anno.

Che ne dite? Siete tristi per la fine di OUAT o secondo voi è arrivato il giusto momento del sendoff? Ditecelo nei commenti, qui sotto!