Once Upon a Time: la stagione numero 8 si farà oppure no?

Once Upon a Time ha subito una grandissima trasformazione nel corso di questa settima stagione e ha introdotto moltissimi nuovi personaggi: ma continuerà? Si farà un'ottava stagione? Il capo dellaè cautamente ottimista al riguardo.

Parlando con TV critics al TCA winter press tour questa settimana, il capo della ABC, Channing Dungey, ha detto che il network non ha ancora ufficializzato nulla sul futuro di OUAT, il cui rating non è dei migliori:

"Il fatto è che Once Upon a Time ha riscontrato un calo di rating, forse anche per via del cambiamento di giorno della messa in onda, da domenica a venerdì. Ma comunque il fandom non ha smesso di seguire la serie. Eddy [Kitsis] e Adam [Horowitz], i creatori della serie, verranno da noi tra pochi giorni per parlare con noi dei progetti che hanno, nel caso in cui si facesse una nuova stagione della serie. Quindi non posso dire nulla, finché non avremo avuto con loro questa conversazione."

Once Upon a Time va in onda di venerdì e tornerà a partire dal 2 marzo su ABC.



Nel cast della nuova stagione, la settima, ci sono: Andrew J. West ed Alison Fernandez (che interpretano Henry da adulto e sua figlia Lucy), Gabrielle Anwar, Dania Ramirez, Mekia Cox, Adelaide Kane e Rose Reynolds.

Che ne pensate? Credete che vedremo una ulteriore stagione di OUAT il prossimo anno?