In onda stasera su Italia 1 il primo, storico speciale natalizio de I Simpson

Con l'avvicinarsi di festività come Halloween o Natale ogni fan de I Simpson che si rispetti va puntualmente in fibrillazione: gli speciali per le festività sono un rituale che da anni accompagna gli spettatori dello show, concedendo anche qualche sano momento amarcord.

All'insegna della nostalgia sarà ad esempio la programmazione di Italia 1 di stasera: dopo la consueta puntate de Le Iene, infatti, la rete Mediaset manderà in onda il primo, storico speciale natalizio de I Simpson: Un Natale da Cani.

Oltre ad essere il primo speciale natalizio dello show, l'episodio ne è anche la premier assoluta: proprio con la sua messa in onda risalente al 17 dicembre 1989 (24 dicembre 1991, invece, per i fan italiani) presero infatti il via le avventure di Homer con famiglia e popolazione di Springfield al seguito. L'episodio viene inoltre ricordato con affetto anche per l'arrivo di Piccolo Aiutante di Babbo Natale, lo storico cagnolino dei Simpson che proprio sul finale di questa prima puntata viene adottato da Homer e Marge.

Tra pochi giorni ricorrerà il trentennale del debutto de I Simpson, che il network FXX festeggerà mandando in onda un'incredibile maratona comprendente i primi 661 episodi dello show. La produzione, inoltre, ha recentemente smentito le voci su un'imminente chiusura de I Simpson.