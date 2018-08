One Day at a Time: nel cast della serie Netflix anche India de Beaufort e Alex Quijano

Deadline riporta che India de Beaufort (Veep, NCIS: LA) e Alex Quijano (Fresh Off The Boat, 13 Reasons Why) hanno firmato per unirsi al cast della sitcom Netfix One Day at a Time.

De Beaufort interpreterà il ruolo di Avery, il nuovo interesse amoroso di Schneider, mentre Quijano interpreterà Mateo, un amico del papà di Penelope che ben presto si trasforma in qualcosa di più. Schneider è interpretato da Todd Grinnell, il vero marito della De Beaufort. La terza stagione di One Day at a Time rappresenterà la prima volta che Grinnell e de Beaufort interpreteranno una coppia sullo schermo.

Nata come una rivisitazione dell'iconica sitcom di Norman Lear, One Day at a Time è una commedia esilarante che segue tre generazioni di una famiglia cubano-americana attraverso gli alti e i bassi della vita. Il cast della terza stagione comprende Justina Machado nei panni di Penelope, Isabelle Gomez nel ruolo di Elena, Rita Moreno (Cantando Sotto la Pioggia, West Side Story) nei panni di Lydia, Todd Grinnell nei panni di Dwayne Schneider, Stephen Toblowsky nei panni di Leslie Berkowitz e Marcel Ruiz nei panni di Alex.

La terza stagione di One Day at a Time sarà composta da 13 nuovi episodi da 30 minuti ciascuno. I produttori esecutivi includono Norman Lear, i co-ideatori/co-showrunner Gloria Calderon Kellett e Mike Royce, Michael Garcia e Brent Miller. Lo show è prodotto da Sony Pictures Television e distribuito da Netflix.