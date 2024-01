One Day, dimenticate Anne Hathaway e Jim Sturgess: ecco il trailer della serie Netflix!

La serie Netflix One Day riproporrà la struggente storia d’amore tra due ragazzi, raccontata nel romanzo e nel lungometraggio omonimi, narrata mettendo al centro della narrazione soltanto il 15 luglio di ogni anno. Il primo trailer dello show è stato pubblicato sul canale Youtube di Netflix e ci regala un’anteprima dei 14 episodi televisivi.

Dopo aver riportato dell’aggiunta di Eleanor Tomlinson nel cast di One Day, torniamo a parlare della serie tv di prossima uscita sulla piattaforma dalla N rossa per condividere il trailer del nuovo show, presentato sui canali social dell’azienda californiana.

La clip promozionale dello show che debutterà l’8 febbraio 2024, in tempo per San Valentino, ci propone un primo sguardo attraverso il tempo alla relazione che lega i due e che, nel bene e nel male, ne segna indelebilmente la vita.

Dopo aver potuto vedere interpretata la vicenda sul grande schermo grazie al lavoro di Anne Hathaway e Jim Sturgess, dunque, una seconda opportunità in un nuovo media per l’apprezzatissimo romanzo del 2009 di David Nicholls.

I registi accreditati per i vari episodi rispondono al nome di Molly Manners, Luke Snellin, John Hardwick e Kate Hewitt, mentre a guidare il team di sceneggiatori potremo ritrovare la Nicole Taylor di A Proposito di Rose.

In attesa di capire se la serie tv riuscirà ad ottenere più successo del film del 2011, vi lasciamo alla notizia riguardanti i nomi dei due protagonisti scelti per One Day.