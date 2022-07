One Day: Eleanor Tomlinson si unisce al cast della nuova serie Netflix

La star di The Outlaws e Poldark Eleanor Tomlinson è entrata a far parte del cast della serie drammatica romantica One Day che arriverà in streaming prossimamente su Netflix. Si tratta dell'adattamento seriale dell'omonimo romanzo best-seller di David Nicholls già diventato un film con Anne Hathaway e Jim Sturgess nel 2011 diretto da Lone Scherfig.

Tomlinson, nota soprattutto per aver recitato nel dramma della BBC Poldark tra il 2015 e il 2019, è reduce dalla seconda stagione della commedia di Stephen Merchant The Outlaws, già in onda su BBC iPlayer nel Regno Unito e in arrivo su Amazon Prime Video il 5 agosto. In One Day interpreterà Sylvie, che nel romanzo originale di David Nicholls stringe una relazione con il protagonista maschile Dexter Mayhew.

Lo scorso mese erano stati annunciati i protagonisti della serie: si tratta di Leo Woodall di The White Lotus e Ambika Mod, star di This is Going to Hurt.

Ogni episodio, proveniente dalle penne di Nicole Taylor e del suo team di sceneggiatori che include Anna Jordan, Vinay Patel e Bijan Sheibani, metterà in risalto un giorno nella vita di Emma e Dexter, seguendo il modo in cui i due crescono e cambiano, si muovono insieme e si separano e sperimentano gioia e dolore.

Le riprese sono iniziate questa settimana a Londra e successivamente la produzione si sposterà in Scozia per ulteriori riprese. La serie è prodotta da Drama Republic, produttore di Doctor Foster, insieme a Universal International Studios e Focus Features.