One Day, scelti i protagonisti della nuova serie Netflix: saranno Leo Woodall e Ambika Mod

La nuova serie Netflix One Day (da non confondere con il celebre film omonimo) ha trovato i suoi protagonisti: si tratta di Leo Woodall di The White Lotus e Ambika Mod, star di This is Going to Hurt.

Secondo quanto riportato da Deadline le riprese dello show inizieranno il 4 Luglio a Londra, per poi spostarsi a Edimburgo, dunque l'attesa sarà ancora lunga.

One Day sarà ispirato all'omonimo romanzo bestseller di David Nicholls, che ha portato poi alla produzione del film con Anne Hathaway e Jim Sturgess. In questo caso saranno Mod e Woodall a interpretare Emma Morley e il suo amante on and off Dexter Mayhew.

Ogni episodio, proveniente dalle penne di Nicole Taylor e del suo team di sceneggiatori che include Anna Jordan, Vinay Patel e Bijan Sheibani, mette in risalto un giorno nella vita di Emma e Dexter, seguendo il modo in cui i due crescono e cambiano, si muovono insieme e si separano e sperimentano gioia e dolore.

Leo Woodal, oltre ad essere in arrivo sui nostri schermi con il già citato The White Lotus, è noto per il suo ruolo nel film Cherry, dove ha recitato al fianco di Tom Holland. Mod invece, oltre a This is Going to Hurt, conta nei suoi crediti l'apparizione in un episodio della serie comica di Apple TV+ Trying e un ruolo nella seconda stagione della serie HBO Max I Hate Suzie.