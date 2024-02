One Pice, le foto dal set della seconda stagione ci portano ad Alabasta!

La piattaforma Netflix è riuscita, con una produzione in cui veramente in pochi credevano, a realizzare una vera e propria impresa. One Piece in live action si è infatti rivelata un vero e proprio successo riuscendo a catalizzare su di sé l'attenzione di tutti gli abbonati e non solo. Si è trattato di una vera svolta.

Specie dopo la cancellazione di Cowboy Bebop, altra trasposizione di un anime che non è di certo stata in grado di competere con il materiale originale.

Ma nonostante i primi trailer facessero presagire anche in questo caso un mero tentativo di attrarre più pubblico possibile con, probabilmente, uno dei manga più conosciuti ed apprezzati di sempre, lo show con protagonista Inaki Godoy si è rivelato essere un prodotto realizzato con amore, e ciò ha indubbiamente portato verso la conferma di una seconda stagione, attualmente in lavorazione.

Nonostante non sia trapelato ancora molto però, di recente su X sono state pubblicate nuove foto proprio dal set dei nuovi episodi di One Piece che mostrano il protagonista della serie all'interno di un'area desertica ed in compagnia di un simpatico cammello.

Se si conoscono gli eventi originali della storia, tutto farebbe pensare all'arco narrativo di Alabasta, che sia veramente arrivato il momento di raccontare una delle più grandi sfide di Luffy?

