One Piece 2, 5 combattimenti di Zoro che i fan non vedono l'ora di vedere su Netflix

La prima stagione del live-action di One Piece ha mostrato alcuni dei migliori combattimenti di Zoro, ma i fan dell'anime e del manga originali sanno che il meglio deve ancora venire per quanto riguarda le sequenze d'azione che vedono protagonista lo spadaccino dai capelli verdi. Ecco una selezione di quelli che potremmo vedere nella Stagione 2.

Primo membro a unirsi alla ciurma di Luffy, Zoro, che nel live-action è interpretato da Mackenyu Maedasi è guadagnato il posto abbastanza presto dopo aver mostrato le sue abilità di combattimento e aver eliminato con facilità alcuni cacciatori di taglie.

Con la seconda stagione di One Piece già confermata, i fan di Zoro possono aspettarsi di vedere molti altri combattimenti adattati da Netflix. Zoro contro Mihawk è stato fantastico nel live-action, ma il meglio deve ancora venire. Ecco cinque combattimenti che ci aspettiamo di vedere nella seconda stagione di One Piece.

Zoro vs. Luffy. Nonostante siano compagni e amici, Zoro e Luffy si sono affrontati due volte. Anche se il primo combattimento del duo è stato il risultato di un malinteso, è stato comunque visivamente soddisfacente vedere come il loro duello fosse ben animato. Ancora una volta frutto di un malinteso, il secondo scontro tra Zoro e Luffy si è verificato dopo che uno Zoro posseduto ha attentato alla vita di Luffy. Se la seconda stagione di One Piece dovesse includere uno di questi combattimenti, sarebbe interessante vedere con quanta precisione gli artisti degli effetti visivi riuscirebbero a replicarli.

Zoro vs. Crocodile. Conosciuto anche come Mr. 0, Crocodile è uno dei primi esempi di formidabile nemesi in One Piece. Oltre a essere assolutamente spietato nei suoi inseguimenti, il criminale fumatore di sigari è anche il fondatore della famigerata organizzazione criminale nota come Baroque Works. Durante la Saga di Alabasta, Crocodile è stato uno dei primi cattivi a battere Luffy in combattimento, e l'ha fatto sembrare relativamente facile. Un combattimento tra Zoro e Crocodile sarebbe ancora più bello del suo duello con Mihawk, perché è incredibilmente formidabile e non aderisce a nessun codice rigido come molti dei Cappelli di Paglia.

Zoro vs. Ryuma. Se c'è una cosa di cui non si parla abbastanza in One Piece, è la sua particolare interpretazione degli zombie. In One Piece, Ryuma è un samurai zombie che un tempo era un essere vivente nella serie di Oda precedente a One Piece, Monsters. Disciplinato e formidabile con la lama, l'attesa per un combattimento contro Zoro sarebbe uno dei motivi per cui l'incontro sarebbe migliore del suo duello con Mihawk. Inoltre, sarebbe bello vedere come Zoro riesce a ottenere la Shisui, una delle sue iconiche lame, dallo zombie ucciso.

Zoro vs. Pica. Il combattimento di Zoro contro il colosso noto come Pica sarebbe bellissimo a causa dell'assurdità dello scontro. Tipicamente ritratto come un uomo stoico e serio, Zoro mostra al pubblico il suo lato umoristico (al limite della meschinità) prendendo costantemente in giro la voce e la risata di Pica. Tuttavia, Pica è incline a sopravvalutarsi e arriva persino a trattenersi durante uno dei suoi combattimenti con Zoro, facendo arrabbiare lo spadaccino. Nonostante la loro storia, Zoro e Pica combattono più volte nel corso di One Piece, quindi gli sceneggiatori della serie live-action avrebbero molto materiale da cui attingere nel caso in cui lo includessero nella seconda stagione di One Piece.

Zoro vs. Killer. Veloce e preciso, Killer è uno dei nemici più devastanti che Zoro abbia mai incontrato in One Piece. Anche se Killer ammette a Zoro che lo avrebbe ucciso se avesse usato i suoi Punishers invece delle falci, Zoro mostra la sua solita grinta affermando che il loro combattimento sarebbe finito allo stesso modo. Il combattimento di Killer con Zoro si distingue nell'anime perché è splendidamente coreografato e animato, e mostra perfettamente la crescita di Zoro come spadaccino nel corso della lunga serie. Si può dire che questo combattimento, nonostante sia piuttosto breve, ha fatto emergere il meglio di Zoro, rafforzando il motivo per cui è uno degli spadaccini più forti di One Piece.