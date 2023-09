ONE PIECE 2: le 5 cose più difficili da fare in CGI

Buona la prima, come direbbe qualcuno, ma ora arrivano delle sfide davvero importanti per la seconda stagione di One Piece. Soprattutto a livello CGI: ecco secondo noi le cinque cose più difficili da ricreare in digitale.

Iniziamo con un personaggio già molto discusso da questo punto di vista: Chopper. Vi avevamo già parlato di come potrebbe essere Chopper in live action, e la sfida per la CGI sarà ardua: One Piece per farlo bene dovrebbe renderlo come Rocket Raccoon o Sonic, altrimenti rischia di sembrare davvero troppo finto.

Altro personaggio difficile da rendere sarà Lovoon, la balena gigante che vive ai piedi della Reverse Mountain. Non sarà facile da rendere visto che avrà a che fare più volte con la ciurma e la sua presenza sarà poi importante per il futuro. La sfida per One Piece sarà ardua, soprattutto per quanto riguarda le cicatrici e poi il jolly roger di Luffy sul suo muso.

Altra sfida decisamente complessa per la CGI saranno Dori e Brogi. I due giganti di Little Garden necessiteranno di un certo uso per gli effetti speciali, tra il ricrearli completamente e i giochi di prospettive per renderli enormi rispetto alla ciurma. Una grossa fetta del budget rischia davvero di essere fagocitata qua, sempre che non decidano di tagliarli.

Altra cosa sempre a Little Garden è Mr. Three con i suoi poteri di cera. Ricrearli in CGI non sarà facile, soprattutto se pensiamo alla grande torta rotante ideata per uccidere Zoro, Nami e Bibi. Assieme al fatto che i poteri dovranno essere utilizzati con i giganti, rendendo tutto ancora più complesso.

Ultima cosa sono Smoker e Crocodile: i loro poteri sono complessi da rendere, tra fumo e sabbia, e bisognerà vederli in azione abbastanza, soprattutto in vista di uno scontro finale tra Crocodile e Luffy.

Questi erano i nostri 5 elementi più difficili per la CGI della seconda stagione di One Piece. E voi che ne pensate? Diteci i vostri nei commenti, noi vi lasciamo a quella che potrebbe essere la trama della seconda stagione di One Piece.