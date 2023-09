One Piece 2, quali archi narrativi vedremo nella seconda stagione di Netflix?

Qual archi narrativi di One Piece vedremo nella seconda stagione? In attesa di scoprire quando inizieranno i lavori sulla stagione 2 di One Piece, proviamo ad anticipare le mosse del remake live-action di Netflix.

La prima stagione di Netflix di One Piece ha adattato gran parte della Saga dell'East Blue, raccontando le origini e la formazione dei primi membri della Ciurma di Cappello di Paglia e coprendo un totale di 100 capitoli del manga originale nell'arco di otto episodi da circa 50 minuti ciascuno. La piattaforma di streaming on demand non ha ancora rivelato da quanti episodi sarà composta la seconda stagione di One Piece, ma chi conosce il manga e l'anime può farsi un'idea di come proseguirà il remake live-action e fino a che punto della storia originale si spingerà il nuovo ciclo di episodi.

Il prossimo arco narrativo del manga è il cosiddetto Loguetown Arc, che il canone di One Piece in realtà lega alla parte finale della Saga dell'East Blue ma che è rimasto fuori dalla prima stagione di One Piece. Dopo questi significativi episodi, che nel manga e nell'anime introducono il capitano Smoker (visto nella scena post-credit della prima stagione di One Piece), la stagione potrà passare all'adattamento della cosiddetta Arabasta Saga, che include gli archi Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden, Drum Island Arc e Arabasta: stiamo parlando degli episodi che vanno dal 101 al 217 nei fumetti originali, e se la prima stagione ha impiegato 8 puntate per riassumere cento capitoli del manga, la seconda stagione di One Piece potrebbe riuscire a completare la Saga Arabasta con lo stesso numero di episodi, o aumentandone leggermente il totale.

Non a caso, Netflix ha annunciato che il numero di episodi di One Piece 2 sarà annunciato prossimamente: che stiano valutando se aumentare il totale delle puntate? Vi terremo aggiornati.