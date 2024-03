One Piece 2, gli attori di Luffy e Sanji hanno già iniziato ad allenarsi!

Sebbene la prima stagione del live action di One Piece sia uscita da poco, i fan sono già in attesa della seconda parte della serie. Grazie al grande successo della produzione, Netflix ha fin da subito confermato l'arrivo del secondo capitolo delle avventure di Luffy e del resto della sua ciurma.

Mentre i fan scoprono quando usciranno i prossimi episodi di One Piece, il cast del live action Netflix non perde tempo e si prepara per l'inizio delle riprese: in una nuova storia su Instagram, Taz Skyler ha condiviso un breve video di lui e Inaki Godoy alle prese con gli allenamenti per la serie.

Skyler ha già rivelato il duro regime di allenamenti che ha dovuto seguire per interpretare Sanji: l'attore ha parlato di otto ore di allenamento giornaliere necessarie per eseguire i proprio stunt. Questo regime sembrerebbe valere anche per la seconda stagione della serie Netflix: d'altronde è necessaria una preparazione fisica adeguata per mettere in scena le lotte che Luffy e Sanji si troveranno ad affrontare!

Ma quando arriverà la seconda stagione di One Piece? Nonostante i tempi si prospettano più brevi rispetto a quelli di altre serie in lavorazione, è improbabile un'uscita del live action di One Piece prima del 2024. Tuttavia, se le riprese inizieranno presto, possiamo sperare in un'uscita nei primi mesi del 2025. Inoltre già conosciamo alcune novità sulla seconda stagione della produzione: alcune foto sul set fanno pensare alla trasposizione per il piccolo schermo dell'arco narrativo di Alabasta.

