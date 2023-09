One Piece 2, chi interpreterà Ace? Ecco 6 casting potenzialmente perfetti!

Con la seconda stagione di One Piece in produzione, i fan non fanno altro che pensare ai personaggi che potrebbero essere introdotti. L'universo creato da Eiichirō Oda è talmente ampio e variegato da poter permettere qualsiasi cosa. Molti, però, stanno cominciando a pensare chi potrebbe essere il volto perfetto per Portuguese D. Ace.

Mentre i fan hanno cominciato a chiedersi come potrebbe apparire Brook nel live action di One Piece, iniziano ad ipotizzarsi anche i nomi dei primi possibili interpreti di uno dei personaggi più famosi ed amati dagli appassionati di tutto il mondo: Portuguese D. Ace. Figlio di Gol D. Roger, viene adottato da Monkey D. Grap e questo lo renderà uno dei più grandi amici di Luffy, con il quale passa la maggior parte della sua infanzia. Deciso anche lui ad imbarcarsi come pirata, fonda la ciurma dei Pirati di Picche, diventando poi il comandante della seconda floppa di Barbabianca.

Proprio come Luffy, anche lui ha ingerito un frutto del diavolo. Questo non fa altro che renderlo ancor più interessante per un adattamento in live action. Sui social sono già partiti i fan casting riguardo i giovani attori che potrebbero vestire i panni del personaggio nei nuovi episodi. Al momento i nomi che vanno per la maggiore sono:

Brandon Perea

Aramis Knight

Benjamin Wadsworth

Blake Michael

Ryan Potter

Emery Kelly

Nel frattempo abbiamo cercato di fare il punto sui personaggi che potremo vedere in One Piece 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!