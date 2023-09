One Piece 2, chi sarà il villain della seconda stagione?

Sì, la seconda stagione di One Piece è ancora in là dall'essere ufficializzata: gli ottimi risultati della serie tratta dal manga di Eiichiro Oda lasciano però supporre che si tratti ormai di una pura e semplice formalità, per cui è più che giusto a nostro modo di vedere cominciare a ragionare su ciò che vedremo nei prossimi episodi.

Oltre a mostrarci presumibilmente il volto del Chopper live-action, infatti, l'eventuale seconda stagione della serie dovrà chiaramente presentarci uno dei prossimi villain della saga: chi dovrebbe arrivare, dunque, dar filo da torcere alla ciurma di Luffy dopo Arlong e i suoi Uomini Pesce visti durante questa prima stagione?

Chi ha letto il manga o visto l'anime da cui è tratto lo show sa bene qual è il nome più papabile: stiamo parlando di Crocodile, grande villain del ciclo di Alabasta, capo dell'associazione Baroque Works (sì, la stessa di cui fa parte quel Mr. 7 mai visto nel manga di One Piece) e primo membro della temutissima Flotta dei Sette fatto fuori dal nostro pirata dal cappello di paglia.

La cronologia dell'opera vorrebbe ciò: vedremo se Netflix deciderà di cambiare le carte in tavola o di seguire lo scorrere degli eventi definito dal maestro Oda. E voi, quale villain siete più ansiosi di incontrare? Fatecelo sapere nei commenti!