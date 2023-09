One Piece 2, uno dei creatori della serie Netflix anticipa Chopper in versione live-action

One Piece 2 coprirà diversi archi narrativi. La nuova stagione della serie Netflix dovrà introdurre la versione live-action di Chopper, e un creatore della serie ha fornito dei dettagli a riguardo.

In un’intervista con Kat moon, il capo del dipartimento del trucco prostetico ha dichiarato: “Non vedo l’ora di lavorare su TonyTony Chopper”, l’intervistatrice lo ha incalzato: “è un personaggio che teoricamente è prevalentemente prostetico”, Jaco Snyman ha risposto: “Si, sarà molto interessante, perché spero che saremo in grado di seguire lo stesso approccio utilizzato per Arlong quando lavoreremo su Chopper. Ma per ora sto semplicemente attendendo la prima stagione, il risultato finale. Spero che tutti i fan si divertano allo stesso modo in cui ci siamo divertiti noi a realizzare la serie.”

Per chi non lo sapesse, il trucco prostetico utilizza protesi e calchi applicati sulla faccia o sul corpo dell’attore e successivamente integrati con il trucco. Sembra quindi che per la versione live-action di Chopper non verrà utilizzata computer grafica, o verrà utilizzata parzialmente solo per alcuni dettagli, esattamente come fatto con Arlong.

Alcuni fan si sono mostrati d’accordo con l’idea: “potrebbe funzionare in un determinato modo, due attori, un bambino e un adulto per ogni trasformazione, molto simile al Grinch, sarebbe bello” ha scritto un utente su X. Qualcuno invece non sembra molto convinto: “Non penso possano realizzarlo con il trucco prostetico, voglio dire, chi lo dovrebbe interpretare? Io penso debba essere fatto in CGI”.

Se ci sono ancora forti dubbi su chi debba interpretare Chopper, molti fan sono favorevoli al cast di un’attrice in particolare, infatti tutti vogliono Jamie Lee Curtis in One Piece 2.